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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Задержанный Михаил Саакашвили надолго в СИЗО не задержится

Категория: Новости


Задержанный Михаил Саакашвили надолго в СИЗО не задержится

Ему «светит» круглосуточный домашний арест. Во всяком случае, именно такую меру пресечения будет требовать Прокуратура.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генрокурора Лариса Сарган.

По всей вероятности, суд состоится уже в понедельник. Такое предположение высказал защитник Михаила Саакашвили Павел Богомазов.

Ведь у правоохранительных органов имеется только 72 часа для избрания меры пресечения, а они истекают уже в понедельник вечером.

До суда Михаил Саакашвили останется в СИЗО, куда был помещен сразу после задержания, которое произошло вечером 8 декабря.



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