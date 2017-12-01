Задержанный Михаил Саакашвили надолго в СИЗО не задержится

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Ему «светит» круглосуточный домашний арест. Во всяком случае, именно такую меру пресечения будет требовать Прокуратура.
Об этом сообщила пресс-секретарь Генрокурора Лариса Сарган.
По всей вероятности, суд состоится уже в понедельник. Такое предположение высказал защитник Михаила Саакашвили Павел Богомазов.
Ведь у правоохранительных органов имеется только 72 часа для избрания меры пресечения, а они истекают уже в понедельник вечером.
До суда Михаил Саакашвили останется в СИЗО, куда был помещен сразу после задержания, которое произошло вечером 8 декабря.