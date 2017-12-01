В Москве на 89 году жизни скончался Леонид Броневой

В Москве на 89 году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой.

Об этом сообщили в театре «Ленком». Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально–художественный институт имени Островского, а через несколько лет поступил в московскую Школу-студию Немировича–Данченко при МХАТ имени Горького. Служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году Леонид Броневой перебрался в Москву. С 1962-го по 1988 год выступал на сцене театра на Малой Бронной, а с 1988 года — в «Ленкоме». На счету артиста — десятки ролей в кино, в том числе роль Велюрова в комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" и роль доктора в комедии Марка Захарова "Формула любви". Известность он получил после роли Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны».