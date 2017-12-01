Пытаясь скрыться после ДТП, водитель «BMW» совершил еще три столкновения

Сегодня на Фонтанкой дороге автомобиль «BMW» врезался в «Renault».

Однако водитель «BMW» даже не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Но практически сразу столкнулся с автомобилем «Toyota». Но и этого «автобойцу» показалось мало.

Продолжив движение, уже на улице Львовской водитель «BMW» столкнулся с «Mitsubishi» и «Volkswagen». Однако в результате остановить «гонщика» смогло только придорожное дерево.

По информации Патрульной полиции, после прибытия патруля выяснилось, что виновник этой серии столкновений находится в неадекватном состоянии с признаками сильного алкогольного опьянения.

А поскольку он оказал сопротивления полицейским, то был взят под стражу.

Впрочем, как выяснилось, у водителя «BMW» имелись для столь неадекватного поведения вполне реальные основания. Ибо, согласно неофициальной информации, он уже на протяжении длительного времени находился в розыске.