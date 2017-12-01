Реконструкционные работы в городском противотуберкулезном пансионате «Ласточка» приостановлены

Как рассказала на заседании профильной комиссии горсовета директор департамента финансов Светлана Бедрега, вначале государственный исследовательский институт оценит состояние строений пансионата и примет решение о возможности их дальнейшей эксплуатации. И только после этого будет принято решение о целесообразности проведения реконструкционных работ и их объемах.

Что же касается пансионата «Виктория», то, несмотря на то, что он после сентябрьского пожара он закрыт, депутаты приняли решение о выделении на его нужды девятнадцати миллионов гривен.

По словам Светланы Бедреги, эти средства пойдут на расчеты за ранее выполненные работы. В частности, за построенный стадион и проложенные инженерные сети.