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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Новый премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий: геноцид поляков на Волыни нельзя забыть

Категория: Новости / Политика

Новый премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий: геноцид поляков на Волыни нельзя забыть

Новый премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий заявил, что отношения Польши с Украиной должны строиться на основе исторической правды.

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Trwam.

По его словам, Польша не имеет права забывать такие события прошлого как, в частности, геноцид поляков на Волыни в годы Второй Мировой войны. Напомним, виновными в этом геноциде в Польше считают отряды украинских националистов.

Маровецкий также заявил, что претензии Евросоюза по поводу того, что Польша не желает принимать беженцев с Ближнего Востока не обоснованы. По его словам, Еврокомиссия должна учитывать: Польша принимает тысячи беженцев с Украины, где идёт война, тем самым снимая напряжённость на восточных границах Евросоюза.



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