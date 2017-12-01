Новый премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий: геноцид поляков на Волыни нельзя забыть

Новый премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий заявил, что отношения Польши с Украиной должны строиться на основе исторической правды.

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции Trwam.

По его словам, Польша не имеет права забывать такие события прошлого как, в частности, геноцид поляков на Волыни в годы Второй Мировой войны. Напомним, виновными в этом геноциде в Польше считают отряды украинских националистов.

Маровецкий также заявил, что претензии Евросоюза по поводу того, что Польша не желает принимать беженцев с Ближнего Востока не обоснованы. По его словам, Еврокомиссия должна учитывать: Польша принимает тысячи беженцев с Украины, где идёт война, тем самым снимая напряжённость на восточных границах Евросоюза.