Посол США: Процесс борьбы с коррупцией в Украине ещё далёк от завершения

Посол Соединённых Штатов Америки в Украине Мэри Йованович заявила, что процесс украинской борьбы с коррупцией ещё далёк от завершения.

Как передаёт «УНН», об этом Йованович написала у себя в Twitter.

«И, хотя, украинская власть стала более открытой для граждан и совершила много достижений в борьбе с коррупцией, начиная с 2014 года, всё же мы все признаём, что этот путь ещё не пройден и много ещё надо сделать», — говорит дипломат.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини заверила, что Евросоюз намерен всячески помогать украинским властям преодолевать коррупцию в государстве. Также напомним, что в конце сентября Мэри Йованович заявила, что Украине нужно сотрудничество с Международным валютным фондом — пенсионная и антикоррупционная реформы, а также повышение цен на газ. Она добавила, что исполнение такой программы сотрудничества поможет улучшить международный имидж Украины. Кроме того, по словам Йованович, без поддержки МВФ страна не сможет рассчитаться с долгами (прежде всего, перед самим фондом).

О необходимости повышения цены на газ для украинцев заявлял и замглавы МВФ Дэвид Липтон: он подчеркнул, что цены на газ в Украине существенно меньше, чем у её соседей, к тому же украинцы могут позволить себе платить за газ больше, ведь в начале года минимальные зарплаты в стране выросли вдвое.