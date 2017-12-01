Уровень благосостояния народа Украины за 4 года сократился в пять раз!

Такие данные привел в эфире телеканала «NewsOne» известный украинский экономист Максим Гольдарб.

Так, по его словам, «…если за шесть месяцев 2013 года украинцы потратили 80 миллиардов долларов, то за девять месяцев 2016 года – 20 миллиардов, а за тот же срок 2017 года – всего 20 миллиардов долларов!»

Таким образом по мнению Максима Гольдарба, одного этого показателя достаточно, чтобы отчетливо увидеть, что всего за четыре года уровень благосостояния украинцев упал в пять раз, а только за один последний год – практически наполовину.

А поскольку развитие экономики напрямую зависит от покупательной способности населения, то такая ситуация практически обнуляет возможности какого бы то ни было экономического роста, чтобы по этому поводу не говорили представители власти!

Тем более, что такое катастрофическое падение благосостояния подавляющего большинства населения является прямым результатом деятельности именно этой власти, вынесенной на политический олимп шальной майдановской волной!