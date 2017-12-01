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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Новая серия ДТП в Одессе. Один человек погиб, трое пострадали

Категория: Новости


Новая серия ДТП в Одессе. Один человек погиб, трое пострадали

Трагедия произошла нынешней ночью на поселке Таирова.

На проспекте маршала Жукова автомобиль «BMW» на полной скорости съехал с дороги и врезался в столб. Водитель – двадцати двух летняя девушка от полученных травм скончалась на месте. Двое пассажиров с многочисленными травмами госпитализированы. Чтобы извлечь их из салона, потребовалось вмешательство спасателей, которые распилили автомобиль.

Проводится расследование.

А несколькими часами позже, уже утром, на Клеверном мосту перевернулась фура. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

Что стало причиной происшествия, выясняет полиция.



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