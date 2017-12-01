Воны здобулы! У Украины одним противником стало меньше! А одним врагом - больше…

Существование независимой единой Украины для Польши полезно, но не обязательно! С таким заявлением выступил руководитель политического кабинета польского МИДа Ян Парис.

По его словам, «…хотелось бы честно сказать, что сильная независимая Украина важна для Польши, но не правда, что существование независимой Украины является необходимым условием существования Польши!»

Более того, по убеждению второго человека польской внешней политики, «…после выхода Британии из ЕС Польша стала пятой державой Евросоюза, Польша входит в НАТО, являясь основным государством его восточного фланга, и будет существовать независимо от того, что делается в Украине!»

«Это Польша необходима Украине. Польша же без Украины вполне обойдется!», — резюмировал польский политик.

Отметим, что это заявление было сделано уже после смены главы правительства Польши, когда новый премьер Матеуш Маровецкий четко определил, что его правительство будет строить отношения с Украиной на основе «исторической правды». А она у этих двух соседних стран практически сплошь состоит из «камней преткновения».

Таким образом, заявление Яна Париса наглядно свидетельствует о том, что даже в случае отставки нынешнего главы польского МИДа Витольда Ващиковского, на что в последнее время так надеялись наши «национал-политики», перемен к лучшему в отношениях польского руководства к Украине ожидать не приходится.

Более того, буквально каждое новое заявление польских политиков лишь повышает градус противостояния. И уже озвученный ими ранее вариант, что «официальная Варшава при определенных обстоятельствах вполне может предпочесть Киеву Москву» становится все более вероятным.

Тем более, что наши национально озабоченные деятели вносят в эту смену приоритетов значительную лепту, с непонятным упорством нажимая на самые болевые точки украино-польских взаимоотношений практически провоцируя ассиметричные ответы со стороны гордых и заносчивых «ляхов».

С какой целью это делается, это уже тема отдельного разговора. Особенно принимая во внимание, что обострение отношений отмечается чуть не по всей линии украинских границ.

Ясно одно, если ситуация будет продолжать раскручиваться, то заявления о том, что «наши героические защитники самоотверженно сражаются на Восточном фронте» может стать совершенно точным. Во всяком случае, географически. В том смысле, что линия боевого соприкосновения на Донбассе окажется лишь одной из многих.