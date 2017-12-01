Уже с нового года все украинцы смогут оперативно покинуть Родину

По информации министерства экономического развития, с января ГП «Полиграфический комбинат Украина» вводит в эксплуатацию новую линию персонификации загранпаспортов. Ее стоимость составляет около 60 миллионов гривен.

«Это практически вдвое увеличит мощности предприятия и позволит в будущем минимизировать задержки по выдаче гражданам Украины биометрических паспортов!» -сообщает пресс-служба министерства.

Отметим, что до настоящего времени гражданам Украины приходится ждать заграничного паспорта, как минимум, по нескольку месяцев.