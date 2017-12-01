Саакашвили повеселил: "Я - военнопленный"

Саакашвили находился в зале суда в стеклянной камере, но потом его оттуда выпустили.

Задержанный Михеил Саакашвили заявил, что считает себя военнопленным и сказал, что готов "голодать до смерти".

Об этом он заявил в зале Печерского райсуда, где в полдень должны были начать избирать ему меру пресечения.

Судебное заседание началось с задержкой. Ранее судья выходила из зала, но потом вернулась.

Зал переполнен - там находятся журналисты, адвокаты Саакашвили, правоохранители, а также политики, которые пришли поддержать экс-президента Грузии, в том числе депутаты Юлия Тимошенко, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов.

Экс-президент Грузии пообщался с прессой.

В начале заседания он находился в стеклянной камере, но затем по просьбе адвокатов судья позволила ему выйти и сесть возле них.

Он заявил, что считает себя не заключенным, а "военнопленным ... Путина и связанного с ним олигархата Украины".

Саакашвили обвинил правоохранителей в том, что они не допускали к нему адвокатов и прессу.

Судья проходила в зал через коридор правоохранителей - комната переполнена

"Если они вернут меня в тюрьму, я могу голодать до смерти, но все будут знать, кто виноват в этой смерти", - заявил Саакашвили.

Однако защита политика заявила, что будет обжаловать любую меру пресечения для Михеила Саакашвили, ведь считает своего клиента невиновным.

Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

Зал переполнен. Туда приехали несколько депутатов, в частности Юлия Тимошенко

Там утверждают, что он получал средства на акции протеста от Сергея Курченко - бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который находится в России.

Сам Саакашвили все обвинения отрицает и в знак протеста объявил голодовку.

Источник: ВВС