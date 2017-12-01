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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Пожары в Калифорнии: огонь угрожает Санта-Барбаре

Категория: Новости

Пожары в Калифорнии: огонь угрожает Санта-Барбаре

Полиция и пожарные объявили об эвакуации некоторых прилегающих к городу районов. В частности, эвакуируют жителей нескольких частей города Карпинтерия.
пожежник

Пожарные жалуются, что бороться с огнем мешает ветер, который усиливает пламя. Ожидается, что в понедельник скорость ветра еще возрастет.

Местное пожарное управление опубликовало фотографии стены огня, которая приближается к домам. Актер Роб Лоу, который живет в Санта-Барбаре, написал в Twitter, что упаковал вещи для эвакуации и молится за свой город.

Всего в Санта-Барбаре проживает около 100 тыс. человек.

Пожары в Калифорнии бушуют уже неделю. Из-за ветра и засухи пожарные не успевают локализовать пламя. Огонь уничтожил более 800 зданий, были эвакуированы более 200 тыс. человек. Одна 70-летняя женщина погибла - ее тело обнаружили в машине на маршруте эвакуации. Власти штата также сообщают о серьезных убытках для аграрного хозяйства Калифорнии. 

 

Источник ВВС



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