В Тернопольской области мужчина украл трактор, чтобы убирать снег

Житель села Великие Дедеркалы украл трактор и чистил на нем дорогу от снега. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Как сообщили правоохранители, к ним обратились жители села из-за того, что их односельчанин разъезжает на тракторе в нетрезвом состоянии.

Приехавшие полицейские застали водителя пьяным. Он рассказал, что трактор украл.

Как выяснилось, трактор принадлежит местному коммунальному хозяйству.

Руководитель предприятия узнал вора, который раньше у них работал . По его словам, он неплохой человек, когда трезвый.

"Под градусом" решил сделать добро для односельчан - расчистить дороги от снега. Пошел в гараж коммунального хозяйства, забрал оттуда трактор и айда по улицам. Там его и застали стражи порядка ", - сообщили в полиции.

Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Ему грозит от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

Источник ВВС