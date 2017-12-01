Оппозиционный блок прокомментировал заключение Венецианской комиссии относительно Закона Украины «Об образовании»

Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в статью 7 закона «Об образовании» относительно преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в Европейском союзе, в том числе – на русском. Об этом сообщается в комментарии к выводам комиссии, опубликованным на сайте Совета Европы.

Статья 7 обеспечивает правовую основу для преподавания предметов на официальных языках ЕС, таких как болгарский, венгерский, румынский и польский. Представляется, что украинские власти намерены использовать возможности, предлагаемые этим положением. Однако новый закон не предлагает решений для языков, не являющихся официальными в ЕС, в частности, для русского, который является наиболее часто используемым негосударственным языком. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно объяснить, оно вызывает вопрос о возможной дискриминации,

– считают в Совете Европы.

Статья 7 содержит и другие важные неточности и «не обеспечивает выполнения необходимых рекомендаций по применению международных и конституционных обязательств страны», отметили в комиссии.

"Точный объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальной школой, не является до конца понятным", – говорится в решении.

Венецианская комиссия предложила властям Украины внести изменения в статью и заменить указанные положения более сбалансированными.

При этом в комиссии отметили рамочный характер статьи и выразили надежду, что другие законодательные акты будут содействовать защите прав национальных меньшинств в Украине.

В отношении данного решения Венецианской комиссии Оппозиционный блок выступил с официальным заявлением. http://opposition.org.ua/news/opozicjjnijj-blok-vsi-ukranci-mayut-pravo-vchitisya-govoriti-i-slukhati-ridnoyu-movoyu.html

Заявление ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА

Решение Европейской комиссии за демократию через право, вынесенное после рассмотрения Закона Украины «Об образовании» – только первый шаг и первая победа оппозиции в борьбе за конституционные права всех украинских граждан учиться, говорить и слушать на родном языке.

Нынешняя украинская власть сделала националистическую идеологию основой своей внутренней и внешней политики. За счет ущемления естественных прав и социокультурных возможностей украинских граждан она пытается продемонстрировать эффективность своего «курса реформ». Но единственным результатом такой политики становится усиление раскола в украинском обществе, рост ксенофобии и противоречия с соседними странами.

Жесткие требования ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, давление международной общественности и руководства соседних государств вынудили украинскую власть отправить Закон «Об образовании» на экспертизу Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). После рассмотрения и анализа Венецианская комиссия призвала украинскую власть изменить спорную 7-ю статью в Законе «Об образовании». Комиссия указала на недопустимость дискриминации для языков национальных общин, в первую очередь для русского языка. Также Комиссия рекомендовала Украине расширить возможности для обучения представителей национальных меньшинств на родном языке.

Мы требуем, чтобы власть выполнила решение Венецианской комиссии и изменила языковую статью образовательного закона. Мы знаем, что украинская власть может не выполнить рекомендации Венецианской комиссии также, как и в случае с решением по закону о люстрации. Еще в 2015 году Комиссия рекомендовала радикально переработать закон, для того чтобы он не мог быть использован для сведения политических счетов и соответствовал европейским стандартам. Эти рекомендации правящая коалиция проигнорировала. Политические «чистки» в Украине продолжаются.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК будет бороться за конституционные права украинских граждан. За социальные, политические права, право на труд, за право учиться, говорить и слушать на родном языке. После победы на выборах мы отменим все дискриминационные и антиконституционные законы.

Боремся вместе! Вместе победим!

Такое заключение Европейской комиссии за демократию через право является вполне закономерным, считает народный депутат Украины, член фракции Оппозиионного блока Сергей Кивалов.

Власть всячески декларирует стремление в Европейский союз, при этом повсеместно нарушая основные принципы, на которых он построен: толерантность, терпимость, уважение национальных меньшинств. Именно поэтому Венгрия, Болгария, Россия, Польша, Молдова, Румыния и многие другие страны выступили против нового Закона Украины «Об образовании», нарушающего базовые права человека. Я всегда отстаивал и отстаиваю интересы Одессы. Абсолютное большинство одесситов говорит на русском языке. Поэтому я считаю, что если мы хотим стать частью мирового сообщества, то любой человек, вне зависимости от того, представителем какой национальности он является, должен иметь право выбора языка воспитания и обучения своих детей.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", положения которого (в частности, ст. 7 касательно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести в отношении этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. 28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии.