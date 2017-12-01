Центр Одессы и Кривая балка останутся до вечера вторника без света

Северный и Центральный РЭС доводят до сведения одесситов, что 12 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов пропадёт электроэнергия.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7 до 21:00 света не будет по следующим адресам:
ул. Ланжероновская, 17-21;
ул. Екатерининская, 14;
ул. Дерибасовская, 16-20;
ул. Канатная 11-21,12-16;
ул. Греческая, 1;
ул. Бунина, 2;
ул. Косвенная, 44-56, 74/76, 37, 43;
ул. Средняя, 36-46, 47-59;
ул. Разумовская, 37.
Частный сектор Кривая балка:
ул. Профессора Коровицкого, 2-80, 5-71;
ул. Неждановой, 1-69;
пер. Крушельницкого;
пер. Неждановой;
пер. Ковыльный;
пер. Шахтинский;
пер. Шебелинский (Советский), 2-20, 1-23;
ул. Комсомольская, 1, 2;
ул. Павлодарская, 3-11, 2-30.