Центр Одессы и Кривая балка останутся до вечера вторника без света

Северный и Центральный РЭС доводят до сведения одесситов, что 12 декабря в связи с плановыми ремонтными работами в ряде домов пропадёт электроэнергия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7 до 21:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Ланжероновская, 17-21;

ул. Екатерининская, 14;

ул. Дерибасовская, 16-20;

ул. Канатная 11-21,12-16;

ул. Греческая, 1;

ул. Бунина, 2;

ул. Косвенная, 44-56, 74/76, 37, 43;

ул. Средняя, 36-46, 47-59;

ул. Разумовская, 37.

Частный сектор Кривая балка:

ул. Профессора Коровицкого, 2-80, 5-71;

ул. Неждановой, 1-69;

пер. Крушельницкого;

пер. Неждановой;

пер. Ковыльный;

пер. Шахтинский;

пер. Шебелинский (Советский), 2-20, 1-23;

ул. Комсомольская, 1, 2;

ул. Павлодарская, 3-11, 2-30.