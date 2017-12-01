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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесская мэрия хочет организовать новый туристический маршрут. Проходящий по дворам одесских домов

Категория: Новости


Одесская мэрия хочет организовать новый туристический маршрут. Проходящий по дворам одесских домов

Такую идею высказал в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов. Обратив внимание на то, как много за последний год сделано для приведения в порядок исторических и культурных памятников Одессы, мэр отметил, что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.

Помимо завершения работ по открытию уже анонсированного Греческого парка и приведению в порядок Воронцовского дворца и колоннады, мэр предложил привести в аутентичный вид ряд знаменитых одесских двориков, чтобы туда так же можно было водить туристов.

По его словам, примером содеет послужить работа, проведенная во дворе дома Утесова.



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