Голод не тетка! Проголодав чуть более двух суток, Михаил Саакашвили разучился считать до трех

Накануне Печерский суд Киева после многочасовых слушаний отказался удовлетворить обращение Прокуратуры по избранию обвиняемому сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Михаилу Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

И …отпустил его на свободу на время расследования.

При этом первое, что сам Михо заявил, выйдя из здания суда к своим сторонникам, это то, что… «я пятый день голодаю, поэтому первая мечта - поесть!»

Отметим, однако, что задержан и препровожден в СИЗО он был только вечером в пятницу. Т.е. менее, чем за трое суток до начала судебных слушаний.

А о голодовке заявил через несколько часов после задержания.

Таким образом, получается, что если Михаил Саакашвили голодал пять дней, то голодовку протеста по поводу своего задержания он начал еще за двое суток до того, как был задержан!

Впрочем, как известно, голод не тетка. В неволе, да еще на голодный желудок время тянется медленно. Тут и день за два посчитать не долго. Особенно при наличии фантазии. А уж в чем - в чем, а в этом экс-президенту и экс-губернатору в одном лице уж точно не откажешь!