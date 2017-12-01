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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области будет закуплено более девяноста объектов социального жилья

Категория: Новости


Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин.

По его словам, согласно рассмотренным заявкам из районов области предполагается закупить восемьдесят один объект социального жилья для детей-сирот и еще десять объектов под детские дома семейного типа».

Отметим, что как выяснилось, жилье будут покупать для совершеннолетних граждан из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет.

Выполнить эту программу намерены уже в следующем году. На нее будет затрачено тридцать шесть миллионов гривен.



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