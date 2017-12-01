Помимо электронных учебников, нас ждут и электронные рецепты!

Такую перспективу обрисовал губернатор области Максим Степанов.

По его заявлению, сделанному в интервью «Зеркалу недели», губернатор рассказал, что для реализации программы реимбурсации лекарственных препаратов необходимо, чтобы подавляющее количество лекарств продавалось в аптеках строго по рецептам врача.

«Ведь на сегодняшний день более 85% лекарств можно приобрести вообще без всякого назначения врача, что для европейских стран просто нонсенс!», — уверен глава региона.

При этом он особо отметил, что для того, чтобы новая система была удобна и врачам, и пациентам, необходимо предусмотреть возможность выдачи рецепта в электронном виде!