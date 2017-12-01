А вы уже выбрали себе «договорного» врача?

Хотим мы того или нет, но стремимся, как прежде, к тому, чтобы нас лечили по старинке (имеются в виду не методы, а сама практика обслуживания – в поликлинике по месту жительства), но медицинская реформа таки диктует новые правила, от которых мы с вами никуда не денемся. И, похоже, теперь нам с вами пора отправляться на поиски… «собственного» врача, с которым вы будете заключать договор, то есть, совместно заполнять соответствующую декларацию.

О том, как это происходит в Одессе, что необходимо знать каждому из нас о составлении такой декларации, рассказали главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 4, главный внештатный специалист по семейной медицине департамента здравоохранения Одесского городского совета Татьяна Черненко и главный врач ЦПМСП № 2 Марина Ясиновская.

– Как следует из положений медицинской реформы, вы отныне не привязаны к врачу по месту своего проживания. Пациент может выбрать того врача, который либо работает ближе к его дому, либо того, которому пациент доверяет больше. То есть, вы можете проживать в центре города, но «выбрать» себе семейного врача, который работает, к примеру, вообще на другом конце города. Для этого вы и заключаете соответствующий договор (декларацию) со своим будущим врачом. В свою очередь семейный врач не имеет права отказать вам в составлении договора о будущем обслуживании, если ваш выбор пал именно на него – за исключением лишь тех случаев, когда семейный доктор заключил уже две тысячи деклараций с пациентами. Для оставления такой декларации пациенту необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код, – поясняет Татьяна Черненко.

Как рассказывает Марина Ясиновская, декларация и становится тем документом, который подтверждает выбор врача пациентом. Этот договор подписывается в двух экземплярах: один остается у пациента, второй – в медучреждении. В декларации указываются данные о пациенте, семейный врач в ней также указывает свои данные, включая рабочий адрес и контакты, по которым можно записаться на прием. Для составления такого договора (декларации) при себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код. Составляется декларация бесплатно.

Детям также нужна будет декларация с педиатром – ее должны подписать родители. Однако подростки, начиная с 14-летнего возраста, тоже уже могут сами подписывать декларацию с семейным врачом.

Составление такой декларации необходимо для того, чтобы Минздрав знал, сколько пациентов принимает врач и сколько нужно за это заплатить. За каждого пациента, с которым доктор подпишет декларацию, медучреждение будет получать 370 гривен в год. Таким образом, у кого из семейных врачей будет больше пациентов, тот и станет лучше зарабатывать.

На сегодняшний день такие декларации, как рассказывают специалисты, с семейными врачами уже подписали более 145 тысяч одесситов, а укомплектованность семейными врачами городских медучреждений составляет около 90%. На сегодняшний день в городе созданы 11 центров первичной медико-санитарной помощи.

Нам настоятельно рекомендуют выбрать своего семейного доктора и подписать с ним декларацию до 1 августа 2018 года. При системе «деньги идут за пациентом» учреждение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор.

Единый медицинский портал Одессы, который сейчас создается в рамках реализации социального проекта «Общественный бюджет», станет подспорьем в выборе своего семейного врача. Здесь будет размещена информация о каждом семейном враче, а также разработана система отзывов и рейтинга медработников. В любом случае Татьяна Черненко и Марина Ясиновская настоятельно советуют одесситам выбирать того врача, которого пациент хорошо знает и у которого лечился раньше. Если такого нет, можно поинтересоваться у родственников, знакомых.

И еще важная особенность, которую необходимо знать каждому пациенту при выборе семейного врача. В том случае, если вы по каким-либо причинам не очень довольны выбранным семейным врачом, если «отношения» у вас не складываются, то один раз в год вы можете его поменять на другого, заключив договор уже с другим доктором. При этом декларация, которую вы заключили с прежним, автоматически утрачивает силу. Более, того, вы можете даже не уведомлять предыдущего семейного доктора о том, что заключили иной договор.

Понятно, что если пациент подписывает декларацию с другим врачом, соответствующие средства будут поступать уже туда, где работает ваш новый врач, и не будут перечисляться туда, где пациента обслуживали раньше.