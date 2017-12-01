Вам не пересмотрели пенсию? Не огорчайтесь

«Вот уже заканчивается второй месяц, как по итогам пенсионной реформы должны повысить пенсии, но почему -то моей супруге пенсию повысили, а мне – ни копейки. Может, потому, что я вышел на пенсию как научный сотрудник?

Если так, то будут ли повышать пенсию таким, как я? Николай Танченко, Херсон».

Это не единственное подобное обращение наших граждан, которые много ожидали от пенсионной реформы, но не все удовлетворены ее результатами. Одних не устраивает мизерная доплата к пенсии, другим лишь в 2019 году пенсию проиндексируют с учетом инфляции, а пока вообще ее не повысили.

По этому поводу есть специальное разъяснениеМинсоцполитики Украины. Они подтверждают, что доплата за два месяца обязательно будет произведена тем, у кого прибавка оказалась меньше 140 гривен, а инвалидам, кто получает госпомощь, тоже повысят, но в декабре. По этому чиновники из министерства просят не беспокоиться тех украинцев, кто не получил современную пенсию в октябре. Они обязательно ее получит позже, включительно долг за октябрь. Что касается инвалидов, которые получают государственную помощь, им повышенную доплату произведут в декабре. Эта доплата в среднем составит 560 гривен.

Те, кто вышел на пенсию в 2015 – 2017 годах, а таких в Украине насчитывается 1,5 миллиона человек, тоже не получат повышенной пенсии. Однако в Минсоцполитики обещают, что им пенсию проиндексируют в 2019 году с учетом инфляции. Несколько в особом положении оказались те, кто вышел на пенсию по так называемым «спецпенсиям». Это – госслужащие, депутаты, помощники нардепов, журналисты, судьи, прокуроры, научные работники. Для них повышения пенсии не будет. Но этой категории пенсионеров не стоит особо огорчаться. В пенсионном фонде подчеркнули, что спецпенсии тоже будут пересматриваться в нынешнем году. При этом их сравнивают с размером общих пенсий. Если окажется, что назначенная вам спецпенсия ниже размером, чем общая, то вам пересчитают ее, как трудовую. Это особо важно для тех, у кого была низкая зарплата при выходе на пенсию, как, например журналисты районных газет. Но, подчеркиваю, такой пересчет – ваше право. Если вы не желаете, то можете отказаться от пересмотра пенсии по такому принципу. Однако, как предупреждают чиновники Минсоцполитики, такое решение невыгодно для вас, так как спецпенсии индексироваться не будут. В этом случае выбор остается за пенсионерами.

Одновременно сообщаем, что вице-премьер министр Павел Розенко особо остановился на льготах. Их правительство отменять не собирается, но они будут касаться только малообеспеченных.

«Ни от какой категории людей, имеющих право на заслуженные льготы, мы не откажемся, например, это ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Но мы уже отменили льготы народным депутатам, госслужащим и другим чиновникам различного уровня, в том числе судьям, прокурорам».

Напомним: главные льготы включали: 50% оплаты за «коммуналку», бесплатный проезд, бесплатный или со скидкой отдых. Однако Розенко отметил, что остаются льготы (два года их не было) за коммунальные услуги участникам войны, детям войны. Тем, у кого доходы больше чем 1,4 прожиточного минимума (в 2017г. это 2160 грн., а в 2018 г. – 2380 грн)) на человека, льгота, как было введено с июля 2015 года, назначаться не будет.

По-прежнему у них остается право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Однако решают, чтобы постепенно до 2020 года заменить все льготы деньгами.