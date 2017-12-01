К подорожанию маршруток готовы?

Хочется нам того или нет, но, судя по многим «приметам», проезд в одесских маршрутках снова подорожает.

Что за «приметы»? Как и обычно: начинает активно муссироваться тема, что сегодняшняя цена проезда нерентабельна и прочее, прочее, прочее. И, как показывает практика, такие «речи» обычно заканчиваются появлением в маршрутках объявления, что мол, о цене в пять гривен уже можно крепко забыть.

Судите сами. Председатель Ассоциации автомобильных перевозчиков области Валерий Новиков, выступая на аппаратном совещании в мэрии, сообщил, что из-за низкого тарифа – в среднем 27 коп. за 1 км пробега – у одесских перевозчиков наблюдается отток и водителей, и машин. В результате предприятия продают автомобили в районы области и в другие регионы. Так, только за прошлую неделю в область продано 16 автобусов.

Шоферы же едут на заработки за границу, где (в Польше, например) получают по 600 евро в месяц. В итоге из 1 тыс. 96 машин, имеющихся у перевозчиков, на линии выходят чуть более 800. А на 11 маршрутах, связывающих Суворовский район с центром, вообще нет ни одной машины.

Транспортники, как оказалось, уже полтора года обсуждают с городскими властями повышение тарифов, жалуются, что существующие на сегодняшний день уже давно (больше года) не покрывает затраты перевозчиков. Результат: по расчетам Ассоциации, на момент начала переговоров экономически обоснованный тариф составлял (дышите глубже!) 7 грн. 36 коп.

Что имеем в том самом сухом остатке? Мэр распорядился провести обоснование тарифа с депутатской и профильной комиссией и сравнить тарифы на перевозку с другими мегаполисами Украины, учитывая протяженность маршрута.

Более того, прозвучала даже мысль о том, что у нас все еще не так плохо: мол, на сегодняшний день стоимость одного километра проезда у нас самая низкая из всех городов-миллионников страны.

Предполагается, что все это делается для обоснования и новых тарифов на проезд, который, вероятно, будет более 7 гривен. Так что следует ждать информационной кампании по обоснованию новых, более высоких тарифов.

И если после всего вышесказанного вы все еще сомневаетесь, что цена за проезд в маршрутках взлетит (и очень высоко), то вы – очень большой оптимист!