«20 минут лжи с Владимиром Яворивским»

Сегодня уже никого не удивляют заявления «экспертов», которые по главным телеканалам СМИ заявляют, что «русские – вообще не славяне, какими являются только украинцы и белорусы, русские – это угро-финские племена, вперемешку с татарами и вообще всякий сброд» (настойчиво звучало в эфире одесской редакции украинского радио несколько недель назад из уст доктора наук и директора какого-то евроинтеграционного института в Одессе). Все это - идеологическое обоснование к очередной волне этноцида нашего народа, который производится по схеме «вбий в собі москаля».

«20 хвилин з Володимиром Яворiвским»

Каждую субботу по центральному украинскому радио (радиоточка) идет передача «20 хвилин з Володимиром Яворiвским». Реки лжи и ненависти текут из уст этого заслуженного пролетария умственного труда, который отрабатывает заказ Мировой Закулисы на создание новой братоненавистнической идеологии, основанной на откровенной фальсификации истории. В частности 2 декабря в 18:40 (http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=1826342) речь шла о происхождении «Московии». «Московия не имеет генетического и исторического отношения к Киевской Руси», - заявил Яворивський. – «Об этом знали Карл Маркс и Вольтер и другие известные интеллектуалы XVII-XVIII в. и позже. Но это скрыли от нас, украинцев. Пряталась и замалчивалась очевидная истина. Сегодня перед нами, перед Украиной, стоит всеохватывающая историческая, политическая, государствосозидающая и геополитическая задача: РАЗВЕЯТЬ для себя и для всего мира ЗЛОДЕЙСКУЮ ФАЛЬШИВКУ МОСКОВИИ о ее происхождении и ЯКОБЫ ЕДИНОКРОВНОСТИ С НАМИ, УКРАИНЦАМИ, И БЕЛОРУССАМИ». Далее Яворивский развертывает перед нами сцены «Истории», порожденные тяжелым бредом этого психически не очень здорового человека и, к тому же, бывшего кагэбэшного сексота с агентурным псевдонимом «Тридоля» (http://www.compromat.ru/page_13826.htm).

Подается этот бред заносчиво претенциозным тоном: «Само собой очевидно все то, что я говорю и мне вас жалко, недоумков (т.е. слушателей), что вы до этого еще не дотумкали». Можете судить сами: «Киевская Русь сотрудничала с Батыем. Она была уничтожена татарами с помощью Московского княжества. А там были абсолютные коллаборанты у власти и они привнесли ордынский синдром в российское сознание. Россия не происходит из Киевской Руси, она, наоборот, помогала ее уничтожать. Орда создала Московию с хитрым умыслом – создать центр управления покоренными ею народами. Православные ордынцы создали Москву. Рабство и феодализм навеяла Киевской Руси Золотая Орда. Именно ордынцы построили Московское государство и населили его татарами из Орды, которые принесли с собой особый восточный феодализм, основанный на тюркском «тарханстве», что означает у ченгизидов: «собачья верность своему хану». Орда навеяла покорность князю или ордынскому царю. Хан имел ничем не ограниченную власть над своими подчиненными, основанную на доктрине о том, что власть Орде передал сам Бог. У Орды нет укоренения, нет Родины, нет границ, нет даже титульной нации. Ее создали не народ, не нация, ее создал один человек – имя ему Чингизхан. Он придумал идею подчинения, согласно которой ты можешь умереть или стать частью Орды. Вместе с ней ты можешь безнаказанно убивать, грабить и насиловать. Это не нация, – это отбросы преступников, негодяев и подонков. Это суррогат нации, который уже 300 лет именует себя «великий русский народ». Это сатанинский конгломерат под названием «Рассея». Орда и есть сегодняшняя Россия-Московия. Война России с Украиной – это заключительный этап противостояния Золотой Орды с Киевской Русью».

Мне придется развенчивать эту псевдонаучную чушь и показывать ее несостоятельность, хотя все это и очевидно каждому здравомыслящему человеку. Пренебрегая элементарными историческими категориями, Яворивский игнорирует тот простой факт, что общественно-экономическая формация «феодализм» присуща только оседлым народам, а не кочевым племенам, какими историки считают татар. («Феод» – это земельный надел, к которому был привязан крепостной для земледельческих работ). Далее Яворивский говорит: «Именно ордынцы навязали принцип единой, богоданной власти, фактически приучили Москву к «собиранию земель» и установлению в них ордынских порядков. Орда поощряла сильную власть великого московского князя, который был обязан крепко держать в повиновении порабощенные народы и завоевывать соседние княжества. Ханат, централизм и рабство – признаки ордынской государственности, которая носила ласковое называние «крепостничество». Орда наносила колоссальный урон Древней Украине (тогда не было даже такого слова!!! – прим. А.К.). Православие нравилось ордынцам, т.к. в нем поощрялось рабство, и они массово крестились в него. Становясь православным, ордынец становился «рабом Божьим», т.к. единственным представителем Бога на земле был царь-самодержец. Идеальная модель для рабовладельческого строя». Историческая безграмотность поражает: о каком едином Боге могли говорить примитивные кочевники, тем более создать теорию богоданности царской власти? Но здесь необходимо отметить главное – духовную сущность этого нового мировоззрения, которое они лепят прямо на наших глазах, пренебрегая элементарными историческими категориями. Маниакальная ненависть ко всему русскому, православному (напомним, что Яворивский - униат), демонизация России разоблачает тот тлетворный дух подёнщиков пера, которые существуют на ЦРУшные гранты. Они отравляют эфир и мозги украинцев мегатоннами психовирусов, разработанных в Западных секретных лабораториях, отрабатывая подачки Мирового масонства. Их цель - принести Украину в жертву своим имперским планам.

Было ли татаро-монгольское иго?

Сегодня доказано, что никакого татаро-монгольского ига не существовало. Этим понятием историки XIX в. прикрыли гражданскую войну князей из-за феодальной раздробленности. На иконах того времени с обеих сторон конфликта видны христианские хоругви и одинаково одетые воины без признаков наличия изогнутых мечей, что могло бы показать присутствие восточных народов. Само название «татаро-монголы» не имеет никакого отношения ни к татарам, ни к монголам. Поезжайте в Монголию и спросите в тамошней академии наук про монголо-татар. Они покрутят пальцем у виска. Историки сегодня убедительно показывают, что это искаженное название Великой («Магол») Тартарии (а не Татарии), государства, которое, как по мановению чьей-то руки разом выпало сразу из всех учебников и вообще анналов истории, и осталось только на древних картах Европы XV-XVII вв. (на которых, между прочим, нет и в помине Римской империи и других со школы привычных нам исторических реальностей). Кто так сильно изменил наши представления об Истории, мы можем сегодня только догадываться (можно смело говорить о заговоре против Истории). Энциклопедия «Британика» указывала в 1778 г., что «Тартария – государство от Лондона до Тихого океана и включала в себя Китай, Индию, Европу и всю Среднюю Азию». На татаро-монгольское иго историкам было очень удобно списать массу неудобных моментов, связанных с так называемыми «белыми пятнами Истории». Например, в какую сторону смотрят бойницы Великой китайской стены? В сторону Китая! Тогда может быть она не китайская? От подобных неудобных вопросов и спасают нас мифологемы Истории, которые как раз и изобретает Володимир Яворивский.

Какова цель украинского национального духа?

Немецкий философ Гегель писал: «Бессилие жизни проявляется в том, что начало и результат отделены друг от друга. Так обстоит дело в жизни индивидуумов и в жизни наций. Конкретный национальный дух – это всего лишь индивидуум на рынке мировой истории. Каждый народ вызревает, как плод. Его деятельность заключается в исполнении некоего принципа. Этот плод, как раз напротив, дает ему горькую квинтэссенцию; и он не может отказаться от него, потому что бесконечно желает его. А ведь он приводит к его уничтожению, за которым следует зарождение нового принципа. Плод становится семенем…». Какой принцип должна явить миру украинская нация? Гумусом для какой великой миссии предназначили быть украинскому национальному духу мировые предикторы или, как их называл Б.Дизраэли, «Хозяева Истории»?

Гегель продолжает: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории».

Что же мы за народ такой?

После Люблинской унии 1569 г. в украинские земли хлынули католические ордена. Отцы иезуиты, францисканцы и доминиканцы открыли свои коллегии (университеты) более чем в 20 городах современной территории Украины. Лучшее европейское образование предоставлялось любителям учености абсолютно бесплатно, но только с одним условием – перекрещиванием в католицизм. Коварная тактика окатоличивания осуществлялась этими орденами через образование золотой молодежи – детей украинских магнатов. Но и православное движение так называемых «братских школ», и Острожский кружок полемистов (позже – академия князя Константина Острожского), и даже Киево-Могилянская академия, созданные для защиты своей православной идентичности, не смогли эффективно противостоять ни силе, ни мощи отцов иезуитов, конкурировать с их эрудицией, финансовыми возможностями и т.д. На публичных диспутах, нарочно устраиваемых иезуитами, некоторые православные священники выглядели неубедительно, тогда как сами иезуиты владели многими языками и их богословские контраргументы словно острый серп косили все аргументы православных интеллектуалов, не искушенных в таких спорах. Проигрыш был очевиден. И тут, как я полагаю, украинская интеллигенция в своей национально-освободительной борьбе решает прибегнуть к единственной силе, способной реально противостоять католицизму – силе, равной ей по модулю, но противоположной по знаку – масонству! Слабый всегда прибегает к силе сильного, когда не может справиться с сильным противником самостоятельно.

Масонство – морально-этическое религиозное движение, возникшее в начале XVIII в. в виде тайных обществ (ложи «братьев») с ритуалами и символикой, созданной Жаном Дезагрюйе на основе египетских, кабалистических и других герметических мистерий древности. И это не случайность, что все без исключения создатели украинской национальной идеи были масонами (Н.Костомаров, М.Драгоманов, М.Грушевский, В.Винниченко, Н.Михновский, С.Петлюра)!!! Именно обращение в масонство – та константа украинской традиции национализма, которая передавалась из поколения в поколение представителей национально-освободительного движения, начиная со Сковороды, Феофана Прокоповича и Петра Могилы. Вот и ответ на вопрос: «Кто такие украинцы?».

Масонский миф украинской государственности

Самим словом «Украина» история обязана масонам. Так в конце XVIII в. называлась одна из масонских лож Левобережья, которая стала пропагандировать это название для всей этой территории с целью вытеснить историческое название - «Малороссия». Уже тогда масоны проникли во все слои общества и сосредоточили в своих руках тогдашние СМИ для успешной пропаганды своих идей через эссеистику, художественную литературу, а особенно через полемические памфлеты. Именно тогда же, в конце XVIII в., и появляется проект «Украина». (під ред. Павлової О.Ю. Історія української культури. Навчальний посібник. – Київ, «Центр учбової літератури», 2012, С.182). Например, Кирилло-Мефодиевское братство находилось под масонским влиянием, и посвященными в масонские тайны были П.Кулиш и Т.Шевченко. Сам гений украинского народа Тарас Шевченко, Николай Костомаров и другие входили в Кирилло-Мефодьевское братство, созданное в 1844 г. в Киеве. Основные программные документы братства «Закон Божий або Книга буття українського народу» написаны в масонском стиле и наполнены масонскими символами, в полном соответствии с масонскими идеями. «Закон Божий…» был свободным переводом книги масона Адама Мицкевича «Ksiкgi narodu polskiego i Pielgrzymstwa polskiego».

Великий Железный канцлер Отто фон Бисмарк: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени».

Итоги

Можно по-разному относиться к историческим доктринам. Но давайте просто оглянемся вокруг. Человеческая жизнь утратила ценность не только со стороны государства. Античеловеческие «реформы» (судебная, образование, здравозахоронение), в которых на самом деле проявляется геноцид, как отношение власти к народу со стороны наших новых заокеанских хозяев. Все это в перспективе уничтожит украинский народ. Но даже и простые люди начали ненавидеть друг друга, брат на брата идет с оружием, в судах взрываются гранаты, люди гибнут на переходах и т.д. И все это стало возможным в результате русофобской пропаганды, которая стекает со всех каналов СМИ, отравляя православную миролюбивую духовность нашего народа. Убить в себе русского, как призывают нас, не убив себя - невозможно! Это сатанинская ловушка, которую готовят нашему народу, и наша задача, поняв ее природу, не попасть в неё.