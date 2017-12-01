Жупел национализма бродит в Украине

Народный депутат Рыбчинский сравнил жителей непризнанных ДНР и ЛНР с тараканами и сказал, что готов давить их без сожаления. Тему реинтеграции Донбасса Верховная Рада намеревается рассмотреть в четверг. Соответствующий законопроект с длинным названием, который народные депутаты стали называть деоккупацией Донбасса, уже принят в первом чтении и, как сказал Андрей Парубий, уже подготовлен профильным комитетом ко второму чтению. В то же время у законопроекта есть немало противников вроде того же народного депутата Рыбчинского. А на днях к ним примкнул Министр внутренних дел Арсен Аваков. На саммите по европейской безопасности он критически высказался о минских соглашениях, отметив, что они не имеют дальнейшей перспективы. На том же саммите присутствовал специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Как известно, Курт Волкер уже в четвертый раз летал в Белград на встречу с помощником Президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. После чего признал, что Россия неожиданно отказалась от прежней концепции решения донбасского конфликта. Москва теперь уже не хочет допускать голубые каски на всю неконтролируемую Украиной территорию, считая, что миротворческая миссия ООН должна только охранять представителей ОБСЕ. И располагаться на линии разграничения. В связи с этим Курт Волкер пришел к выводу, что в ближайшее время конфликт будет заморожен по примеру Приднестровья. По крайней мере, там ничего не будет происходить до выборов Президента России. А наиболее печальный прогноз специального представителя Госдепа США заключается в том, что военные действия на Донбассе могут продлиться еще несколько лет. Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за радикальное решение проблемы. Вполне возможно, что он действует в интересах своего шефа, главы «Народного Фронта» Арсения Яценюка, чтобы потворствовать его электорату. Возможно, на руку «фронтовикам» сыграл и народный депутат Рыбчинский. Как «Народному Фронту», так и Блоку Петра Порошенко, которые составляют правящую коалицию в верховной Раде, невыгодно участие в выборах полутора миллионов внутренних переселенцев с Донбасса. Поскольку они уж точно не проголосуют за кандидатов от этих партий. Очевидно, потому и поощряется национализм в нашей стране. В частности, Петру Порошенко хотелось бы привлечь на свою сторону побольше избирателей из западных областей страны, где ура-патриоты сейчас в тренде. Петру Порошенко вместе с тем надо держать лицо перед США и Евросоюзом. Ибо американские и европейские партнеры Украины настаивают на имплементации Минских соглашений, чего не хотят Аваков и некоторые народные депутаты. Более того, на недавнем саммите в Брюсселе Петр Порошенко не получил ожидаемых результатов в виде финансовой помощи Украине. И почувствовал нарастание холода в отношениях. Поэтому принятие закона о реинтеграции ныне оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет своего рода показателем его успехов во внешней политике.