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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Миллионеры за наш счет

Категория: Новости / Статьи


Государственная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что доходы предприятия за 2017 год составили 22 миллиарда гривен. Глава компании Андрей Коболев поделился и размерами доходов ведущих менеджеров. В среднем менеджеры «Нафтогаза» получают от нескольких сотен тысяч до миллионов гривен в месяц. Но все это, понятно, компания не зарабатывает, а получает за счет потребителей. Ведь еще полтора года назад предприятие считалось убыточным. Его доходность резко возросла после повышения цены на газ. О необходимости ограничения доходов «Нафтогаза» недавно говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.



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