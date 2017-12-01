Миллионеры за наш счет

Государственная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что доходы предприятия за 2017 год составили 22 миллиарда гривен. Глава компании Андрей Коболев поделился и размерами доходов ведущих менеджеров. В среднем менеджеры «Нафтогаза» получают от нескольких сотен тысяч до миллионов гривен в месяц. Но все это, понятно, компания не зарабатывает, а получает за счет потребителей. Ведь еще полтора года назад предприятие считалось убыточным. Его доходность резко возросла после повышения цены на газ. О необходимости ограничения доходов «Нафтогаза» недавно говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.