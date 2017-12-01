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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Титул на вынос

Категория: Новости / Статьи


Титул на вынос

Народный депутат Ирина Луценко, которая является представителем Президента Украины в Верховной Раде, получила титул «Женщина третьего тысячелетия». Совсем недавно Ирина Луценко призывала своего коллегу по фракции Блок Петра Порошенко народного депутата Олега Недаву «вынести козла». Получается, что на вынос у нас теперь идут не только козлы и козы, а и титулы. Порой они чисто формальные, но, видимо, кое-что значат для их обладателей. Титул «Женщина третьего тысячелетия» скорее всего преподнесли представителю Президента в парламенте не за заслуги, а из лести. К сожалению, такая практика ширится в верхних эшелонах власти.



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