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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Штраф для «козла отпущения»

Категория: Новости / Статьи


Штраф для «козла отпущения»

Военная прокуратура сообщила результаты расследования взрывов артиллерийских складов в Калиновке. Как мы и предполагали в одном из материалов, причиной взрывов названа служебная халатность. За недогляд арсенала некоему майору присужден административный штраф в 2500 гривен. Тогда как в результате взрывов складов Украина потеряла 800 тысяч долларов США, что почти равнозначно недавно полученному траншу МВФ. Выходит, наши прокуроры нашли «козла отпущения», на которого и возложили вину за случившееся. Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что никаких диверсантов в Калиновке не было. Возможно, поэтому ответственности избежал начальник Генерального штаба генерал армии Виктор Муженко. Таким образом, что называется и волки сыты, и овцы целы.



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