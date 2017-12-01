Сергей Кивалов: Бюджет – 2018: в очередной раз затянуть пояса? Всем, кроме действующей власти

«Уязвимый и шаткий». Так оппозиционный депутат Сергей Кивалов назвал принятый в ночь на пятницу бюджет.

«Самая большая проблема бюджета, а значит и страны, в том, что он не наполняется, как во всем мире, — за счет растущей экономики. А ориентирован на кредиты и скудные иностранные инвестиции. Как следствие, не от высоких доходов населения наполняется государственная казна, а наоборот, из нее тянут средства, чтобы хоть на каком-то уровне поддерживать стремительно беднеющее население и еле живую экономику.

С учетом этого, надо было и принимать бюджет. Депутатская фракция «Оппозиционный блок» и лично я, как народный депутат, представляющий свой мажоритарный округ, подали к законопроекту 115 поправок и предложений.

Часть из них поддержала Верховная Рада в первом чтении. Однако в целом учли лишь малую часть наших требований. Это уже закономерно: все прогрессивные поправки от оппозиционных депутатов провластным большинством игнорируются. Причина та же: действующая власть пытается уничтожить наше, ослабленное бесконечными митингами и войной государство. Оппозиционный блок пытается этому препятствовать.

На некоторых жизненно важных поправках мы настояли. Например, принципиальная поправка о том, чтобы включить в бюджет финансирование льгот и жилищных субсидий для наших граждан. На оплату электроэнергии, газо-, тепло-, и водоснабжения, и водоотведения, вывоза бытового мусора и содержания домов и придомовых территорий. И на 2018 год, и все недофинансирование за прошлые годы.

Предоставляя субсидии, власть заигрывает с населением: вроде и дает, но деньги под эти субсидии хронически не додаются. ТО есть, на всех не хватит. Та же ситуация и со льготами на оплату коммунальных услуг. Их год от года урезают, но на финансирование действующих льгот денег в полном объеме никогда не выделяют. Из-за этого украинским поставщикам не хватает средств на закупку и транспортировку газа, электроэнергии, воды. А жильцы сталкиваются с задержкой запуска отопления, отключениями воды и другими проблемами. В бюджете на 2018 год правительство лишь частично решило эту задачу: прописали дофинансирование льгот, а не полное финансирование жилищных субсидий. Причем, «дофинансрование» в какой мере – не уточняется. На 10%, на 20 или на 50? В результате, Государству придется или сокращать объемы назначенных жилищных субсидий, или будет задерживаться их компенсация поставщикам. В обоих случаях – это большая проблема. Но не для власти. Пострадают граждане – конечные потребители услуг и поставщик.

Так же в бюджете проигнорированы мои предложения вернуть в медицинскую субвенцию местным органам власти 13 млрд. гривен на финансирование первичной медицинской помощи в поликлиниках в областях, районах, городах и поселках, которое забирают сегодня с мест на центральный уровень. Вернуть в расходную часть Госбюджета средства, которые хотят недодать на финансирование медикаментов для машин скорой медицинской помощи, анестезии гражданам, требующим хирургической операции. Увеличить образовательную субвенцию, чтобы повысить зарплаты в равной мере и учителям школ, и преподавателям ВУЗов, и другим работникам образования.

У местных бюджетов отнимают еще 20% экологического налога на областном уровне и 10% на первичном уровне. Это означает, что в бюджете каждой области, каждого города, поселка, села станет меньше денег для экологических программ. Для Одессы и Одесщины, туристического и портового региона, это – огромный риск. Наш морской туристический регион очень нуждается в реализации экологических программ.

Теперь, вслед за ПТУ, на местные бюджеты перекладывают финансирование техникумов. Перекладывают «хитро», по определенной схеме. Так, что обещанные областному бюджету 10% налога на прибыль превращаются в 2-3%. Причем полномочий по управлению ПТУ и техникумами, с целью переориентации их на подготовку работников под потребности города и области — местные власти не получают.

Такая вот децентрализация.

При этом, только плановый предельный дефицит Госбюджета составит более 81 млрд гривен.

За такой бюджет – я не дал своего голоса.

Потому что от Государственного бюджета в государстве зависит практически все. Как он выписан – так мы все и живем.

Бюджетный процесс этого года просто-таки синхронизирован с маркерами нисходящего тренда, продолжение которого он гарантирует. Вот недавно прекратился выпуск единственного украинского легкового бюджетного автомобиля — «Ланос». Самоназначенные «лидеры общественного мнения» обсуждают эту новость с кривыми ухмылками. Ни один (!) из них не обеспокоился, почему это производство провалилось, почему кроме него в стране не осталось замещающих конкурирующих производств, как переломить эту ситуацию, что нужно прописать в Законе «О Государственном бюджете», в налоговой базе, чтобы в Украине не закрывались такие производства. А ведь это – минус 20 тысяч рабочих мест. Вдумайтесь в эту цифру! Каждый из них – кормилец, чья семья остается без куска хлеба.

А сколько потребляемого в Украине бензина производится в нашей стране? Где нефтеперерабатывающие заводы, которые были в Одессе, Лисичанске, других городах? Что с ними стало, куда смотрела власть? Что стало с их работниками, как они и их семьи выживают теперь? Куда смотрели все эти борцы и реформаторы? Пока они выясняли, кто же из них больший борец и патриот, экономика полностью погрузилась во мрак. И если ничего не изменится, будет еще хуже.

Граждане должны четко понимать, что этой власти не нужна восстановленная промышленность. И собственные граждане, живущие и работающие в Украине – не нужны. Никого не беспокоит, что количество людей за 4 последних года сократилось, по разным оценкам, еще на 8, а то и на все 10 миллионов человек. Сегодня власть сделала все для того, что ограничить доступ людям к здравоохранению и социальной помощи. А бюджет – 2018 ситуацию усугубит.