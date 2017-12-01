В Одесскую область зашёл африканский уголь в рамках «программы по снижению зависимости от импортного угля»

11 декабря морской торговый порт «Южный» Одесской области принял балкер GENCO RAPTOR с 75 тысячами тонн угля из ЮАР.

Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Как отмечается в сообщении, это уже восьмое судно с импортным антрацитом, который направится на склады теплоэлектростанций ДТЭК для обеспечения энергоснабжения в Украине. Весь объём привезённого угля отправят на Криворожскую ТЭС (запасы этого топлива на станции по состоянию на 11 декабря составили 75 тысяч тонн).

В ДТЭК также напомнили, что продолжают воплощать в жизнь программу по снижению зависимости от импортного угля, состоящую из трёх ключевых шагов: перевода блоков с антрацита на газовый уголь; обеспечение ТЭС углём украинской добычи; модернизация ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.