Уровень аутентичности реконструкции Воронцовского переулка не предполагает кондиционеры на стенах домов

Возвращение исторического вида Воронцовскому переулку, одному из самых старых переулков Одессы, стало основной темой совещания мэра Одессы.

Рабочее совещание по комплексной реконструкции Воронцовского переулка Геннадий Труханов провёл с вице–мэром Петром Рябоконем и руководителями профильных структурных подразделений по вопросу восстановления достопримечательностей и туристических маршрутов Одессы.

В переулке планируется восстановить историческую брусчатку и установить аутентичные фонарные столбы. По докладам специалистов, реконструкцию необходимо начинать с перекладки инженерных сетей и подземных коммуникаций.

Планируется также восстановить первоначальный вид прохода, ведущего из Воронцовского переулка к Военному спуску.