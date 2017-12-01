ООН: за время конфликта в Донбассе погибли по меньшей мере 2818 мирных жителей

По меньшей мере 2818 мирных жителей погибли, и от 7 до 9 тысяч получили ранения в Донбассе с начала конфликта на востоке страны.

Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине, обнародованном во вторник.

«В общей сложности за весь период конфликта погибли, по крайней мере, 2818 гражданских лиц… Общее число раненых составляет от 7 до 9 тысяч человек», — говорится в докладе.

В отчёте также сообщается, что с 16 августа по 15 ноября в Украине 15 человек погибли и 72 были ранены.

По материалам «РИА Новости Украина»