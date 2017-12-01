Свершилось! На Шкодовую гору начали подавать тепло?

Впрочем, начнут подавать. Возможно, уже сегодня вечером.

По информации мэрии, после подписания накануне договора между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города Одессы» сегодня начался запуск котельной НПЗ, которая подает тепло в этот микрорайон.

И если не будет каких-то технических проблем, тепло в домах, где проживают более ста шестидесяти семей, может стать уже сегодня вечером.

Напомним, что дебаты по поводу юридических вопросов, связанных с запуском котельной продолжались более двух месяцев. А уставшие от ожидания местные жители пять дней блокировали дорогу в Сухой порт.