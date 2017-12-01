В Одесской области горел противотуберкулезный диспансер

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Белгороде-Днестровском.
По информации ГСЧС, сигнал поступил около 22 часов. На место немедленно выехали пожарные расчеты, которые прибыли на место уже через семь минут.
Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Весь персонал и восемь находящихся там больных были эвакуированы, а сам пожар был ликвидирован в течении пятнадцати минут.
Площадь возгорания составила всего два квадратных метра.
Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – повреждение электропроводки.