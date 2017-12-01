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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одесской области горел противотуберкулезный диспансер

Категория: Новости


В Одесской области горел противотуберкулезный диспансер

Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере в Белгороде-Днестровском.

По информации ГСЧС, сигнал поступил около 22 часов. На место немедленно выехали пожарные расчеты, которые прибыли на место уже через семь минут.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Весь персонал и восемь находящихся там больных были эвакуированы, а сам пожар был ликвидирован в течении пятнадцати минут.

Площадь возгорания составила всего два квадратных метра.

Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – повреждение электропроводки.



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