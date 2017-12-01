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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Конфликт между профсюзом Одесского морского порта и АМПУ будет решен в судебном порядке

Категория: Новости


Конфликт между профсюзом Одесского морского порта и АМПУ будет решен в судебном порядке

Речь идет о решении руководства Администрации морских портов Украины передать охранные функции в Одесском порту частному предприятию, а саму охранную систему порта ликвидировать.

В результате рабочих мет могут лишиться более ста человек.

Накануне портовики провели пикет возле здания АМПУ, а их представители попытались изложить свою позицию руководству ведомства.

Однако, по словам председателя профсоюза Одесского морского порта Владимира Зайкова, взаимопонимания достичь не удалось.

Поэтому портовики уведомили администрацию о том, что намерены обжаловать решение о привлечении для охраны порта частной охранной структуры в суде. Все соответствующие документы представители администрации обещают предоставить профсоюзу уже сегодня.

Отметим, что по имеющейся информации, заменить собственную охрану частными охранными структурами планируется не только в Одесском, но и еще в нескольких черноморских портах. В частности, в порту Черноморска.



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