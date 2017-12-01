Шкодовой горе дают тепло, а в центре города - отнимут?

Такая печальная перспектива была озвучена в ходе заседания бюджетной комиссии горсовета.

Там депутатам сообщили, что НАК «Нефтегаз» может закрутить вентиль газа дл Одесской ТЭЦ, если город ежемесячно не будут выделять средства на погашения долгов.

Всего на эти цели необходимо около двухсот миллионов гривен. И еще сорок два миллиона- на погашение долгов за электроэнергию и уплату налогов.

И все это необходимо выплатить до конца следующего года.

Для этого у депутатов энергетики просят девяносто два миллиона в нынешнем году и еще двести- в следующем.

После долгих и бурных дискуссий депутаты согласились инициировать выделение восьмидесяти пяти миллионов в нынешнем году и двухсот - в следующем.

Оставшиеся средства придется изыскивать.

Да и то в том случае, если депутатский корпус на сессии поддержит предложение бюджетной комиссии.