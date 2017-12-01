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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Даешь каждому депутату по миллиону!

Категория: Новости


Даешь каждому депутату по миллиону!

Депутатам горсовета предлагается выделить шестьдесят четыре миллиона гривен в депутатский фонд. Т.е. по миллиону каждому депутату. Что вдвое выше , чем в прошлом году.

Такая инициатива была одобрена на заседании бюджетной комиссии.

Эти средства предполагается использовать на реализацию нужд ождесситов непосредственно на депутатских округах.

Что же касается общественного бюджета, то на него в 2018 году предполагается выделить сто миллионов гривен,т.е практически столько же, сколько и в нынешнем году.

 



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