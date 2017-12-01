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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесский политехнический университет имени…Павла Скоропадского?

Категория: Новости


Одесский политехнический университет имени…Павла Скоропадского?

Одесская «Свобода» нашла способ увековечить память украинского гетмана в1918 году Павла Скоропадского.

Для этого она обратилась в министерство образования с просьбой присвоить его имя одесскому национальному политехническому университету.

Как отметил руководитель одесской «Свободы» Сергей Солтасюк, Павел Скоропадский имеет непосредственного отношение к созданию одесского политехнического университета, который в будущем году отмечает свое столетие.

Обращение направлено непосредственно министру образования Лилии Гриневич.

 



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