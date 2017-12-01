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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В 2017 году в Одесской области провели мероприятия по энергосбережению более сотни социальных объектов

Категория: Новости


Такие данные привел директор департамента ЖКХ и энергосбережения Антон Шалигайло.

По его словам. Это позволило сэкономить топливно-энергетичсчсеских ресурсов более, чем на 18%.

По его словам, это имеет огромное значение для Одесского региона, который является энергодефицитным, поскольку собственных источников энергии у нас  практически нет.

Он напомнил, что для решения данной проблемы была принята специальная региональная программа  по энергообеспечению на 2016-2018 годы. В ходе ее реализации только в нынешнем году было освоено более сорока четырех миллионов гривен.

 



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