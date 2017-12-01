В последнее время все больше и больше одесситов стали осуществлять покупки в интернете. Не вызывает сомнений тот факт, что электронные деньги – это очень удобный инструмент, дающий массу преимуществ.

Но виртуальные деньги таят в себе и немало угроз: теневая экономика, спонтанность трат и шопоголия, электронная коммерция, банкротство платежной системы и ее взломы, появление финансовых пирамид и мошеннических схем.

Спекулятивное или бандитское использование виртуальных денег способно не просто навредить, а иметь катастрофические последствия. Отдельной темой является электронное мошенничество, с которым в этом году, по статистике, столкнулись сотни одесситов.

Чаще всего жители Одессы сталкивались с несанкционированными изменениями данных (суммы, валюты) при осуществлении платежа через сеть Интернет, отказами от сделки или оплаты, незаконными проникновениями в систему, несанкционированным выпуском карт и доступом к устройству законного держателя.

Чтобы минимизировать риски, одесситам советуют при покупках в интернете пользоваться проверенными сервисами оплаты, не передавать частную информацию и пароли другим лицам, не реагировать на подозрительные звонки и СМС с просьбами оплаты, не переходить на сайт банка по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей.