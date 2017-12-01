Одесские патрульные ночью задержали группу автоугонщиков: их выдала громкая музыка.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы. Прошлой ночью на улице Рассвета патрульные обратили внимание на автомобиль ВАЗ, в котором громко играла музыка, что нарушало покой граждан, а пассажиры легковушки вели себя подозрительно. При общении с правоохранителями два парня и две девушки нервничали и пытались избежать диалога. В ходе проверки полицейские выяснили, что данный автомобиль числится в угоне. Подозреваемых задержали и передали следователям.