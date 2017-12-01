Автомобиль чиновника горсовета горел ярко, но не долго!

Накануне ночью группа неизвестных пыталась поджечь «Лексус» директора департамента земельных ресурсов горсовета Дмитрия Кота.

Как сообщает «7 канал», около полуночи неизвестные бросили в автомобиль, припаркованный рядом с департаментом, бутылку с зажигательной смесью и скрылись.

Однако это вовремя заметили вахтеры и быстро погасили пламя.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.

Проводится оценка ущерба, нанесенного автомобилю.