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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Автомобиль чиновника горсовета горел ярко, но не долго!

Категория: Новости


Автомобиль чиновника горсовета горел ярко, но не долго!

Накануне ночью группа неизвестных пыталась поджечь «Лексус» директора департамента земельных ресурсов горсовета Дмитрия Кота.
Как сообщает «7 канал», около полуночи неизвестные бросили в автомобиль, припаркованный рядом с департаментом, бутылку с зажигательной смесью и скрылись.
Однако это вовремя заметили вахтеры и быстро погасили пламя.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия. Принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников.
Проводится оценка ущерба, нанесенного автомобилю.

 



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