Скоро школы Белгорода-Днестровского будут оборудованы на зависть областному центру

В Белгород-Днестровский едут подарки из солнечной Калифорнии.

Волонтеры из США направили в Белгород-Днестровский два контейнера со школьной мебелью и компьютерами.

Об этом сообщает мэр города Алла Гинак.

По ее словам, это как нельзя более своевременный подарок.

Причем, по ее информации, в скором времени будут направлены еще три контейнера. Для того, чтобы снарядить столь значительный груз, волонтеры провели целую компанию в нескольких штатах.

Отметим, что по данным мэрии, американская сторона оплатила и транспортные расходы.