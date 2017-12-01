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  • Просмотров: 133
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Скоро школы Белгорода-Днестровского будут оборудованы на зависть областному центру

Категория: Новости


В Белгород-Днестровский едут подарки из солнечной Калифорнии.

Волонтеры из США направили в Белгород-Днестровский два контейнера со школьной мебелью и компьютерами.

Об этом сообщает мэр города Алла Гинак.

По ее словам, это как нельзя более своевременный подарок.

Причем, по ее информации, в скором времени будут направлены еще три контейнера. Для того, чтобы снарядить столь значительный груз, волонтеры провели целую компанию в нескольких штатах.

Отметим, что по данным мэрии, американская сторона оплатила и транспортные расходы.



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