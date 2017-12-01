Одессит похитил свою бывшую сожительницу

32-летнему одесситу сообщено о подозрении после того, как он похитил свою бывшую сожительницу и попытался вывезти ее в другой город.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Киева.

С заявлением в полицию обратилась подруга женщины, которую мужчина силой заставил сесть в автомобиль Mercedes Benz, после чего машина скрылась в неизвестном направлении.

Установлено, что 32-летний мужчина при содействии приятеля прибыл в Киев. Мужчины подстерегли девушку у подъезда и, угрожая ножом, посадили ее в машину и поехали в направлении Одессы. В салоне автомобиля правонарушитель несколько раз ударил потерпевшую. Правоохранители возле города Умань остановили автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин и избитая девушка. Вскоре мужчина объяснил такое поведение желанием помириться, и заставить девушку вернуться домой.

Гражданские супруги ранее проживали вместе в Одессе. Осенью они разошлись, и 23-летняя девушка переехала в Киев, где арендовала жилье и училась на курсах.

Сейчас местная прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.