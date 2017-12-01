В Одессе стало меньше официальных работников

Среднеучетное количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций Одесской области в III квартале 2017-го года по сравнению с соответствующим периодом прошлого уменьшилась на 1,0%.

Об этом информирует Главное управление статистики в Одесской области.

В течение III квартала нынешнего года каждый работник отработал в среднем 409 часов, что составляло 80,0% табельного (нормативного) фонда рабочего времени. Однако среднемесячная номинальная заработная плата одного среднестатистического штатного работника в III квартале 2017-м года составила 6 тыс. 587 грн. — по сравнению с соответствующим периодом 2016-го года размер среднемесячной заработной платы увеличился на 37,3%.