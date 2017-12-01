В Одессе накрыли два игровых заведения

Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно с прокуратурой области и УСБУ в Одесской области провели санкционированные обыски в двух игорных заведениях.

Игорные заведения функционировали на территории одного из районов Одессы и «маскировались» под лотерею, однако на самом деле оказывали запрещенные в Украине услуги в сфере игорного бизнеса.

В результате проведенных обысков было изъято 20 единиц игрового оборудования, с помощью которого осуществлялась противоправная деятельность, и деньги в сумме 6675 гривен и 50 долларов США, которые были добыты преступным путем.

Также изъято другое оборудование, которое использовалось для доступа к азартным играм.

Изъятая техника направлена на исследование, по результатам которого будут приняты соответствующие процессуальные решения.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление организаторов незаконной деятельности.

Ведется досудебное расследование.