Для продвижения своего турпродукта Украине остро не хватает саморекламы

Такое убеждение высказал советник министра экономики по туризму и курортам Иван Липтуга, сообщает ИА «УСИ».

По его словам, Украина старается сэкономить на рекламе, поэтому уже начинает проигрывать на туристическом рынке практически всем своим соседям.

Чтобы изменить ситуацию, по его мнению необходимо как можно активнее участвовать в международных выставочных мероприятиях. Он выразил уверенность, что затраченные на это средства со временем многократно окупятся. Причем это касается не только Украины в целом, но и Одессы в частности.

Отметим, однако, что, по словам директора департамента культуры и туризма горсовета Татьяны Марковой, число туристов в Одессе растет с каждым годом. В том числе - иностранных туристов. Количество которых в нынешнем году составляет почти треть всего туристического потока.