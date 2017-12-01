Анонс газеты СЛОВО, выпуск 50 (1275)_2017 ВИДЕО

19 декабря православная церковь чтит память Святителя Николая! Впрочем, этот день уже давно стал праздничным не только для православных христиан. Без преувеличения можно сказать: Святителя Николая любят все! Особенно дети, которым он приносит подарки и конфеты. А еще моряки, которым он помогает в плавании. А еще школьники и студенты, им Святитель оказывает помощь в учебе. Ну и обычные люди знают, что Николай чудотворец - очень скорый на помощь святой! Попросишь его о чем-то хорошем с верой и надеждой и он никогда не оставит вашу просьбу без ответа.

«Никола – угодник, Николай чудотворец, святитель Николай – кто все эти святые?» Так называется статья, выходящая в этом номере. И в ней подробно рассказывается о том, чем необычен этот святой и почему ему присвоили столько имен?

Ну а теперь к делам земным и повседневным. Колонка редактора выходит с заголовком «Прощай русский, здравствуй слобожанский!»

В Оболонском суде города Киева состоялся любопытный диалог судьи и свидетеля, который имеет все шансы попасть в учебники истории Украины. «Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом четыре давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться - слобожанским языком, как его некоторые называют русским», - сказал Арсен Аваков.

Ой, ну давайте же расскажем читателям и зрителям об этом новом языке! Теперь у нас все-таки будет второй государственный?

- В нашем королевстве кривых зеркал «судебный прецедент», подаренный Аваковым открывает перспективы слобожанского языка, как второго государственного языка в Украине, что облегчит жизнь миллионам граждан нашей двуязычной страны, и заодно навсегда снимет языковой вопрос с повестки дня.

А социальные сети то как воодушевились, больше никаких угрызений у совестливых граждан. Они, понимаешь, не спят, мучаются, что говорят на языке агрессора, а тут на тебе, счастье! Никакой ты не коллаборационист, и пособник врага, а просто все это время говорил на слобожанском языке!

Филологи, правда, утверждают, что характерной чертой слобожанского диалекта является излишнее аканье, оканье и уканье и распространён, он, в том числе и в России в приграничных с Украиной областях, ну что ж, будем как-то привыкать.

- Никита Додон пишет о недавно принятом бюджете на будущий год. «Украинцам спущен госбюджет роста тягот и трат». – Так называется его статья.

Итак, большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за утверждение в окончательной редакции правительственного проекта госбюджета Украины на 2018 год. Премьер Гройсман поспешил назвать это «успехом». Но большинству украинцев рано радоваться: критики считают бюджет нереалистичным, а повышения там ряда показателей — «антинародными».

И почему же они так считают?

- Поскольку цены на потребительские товары и услуги в Украине не снизились, а «подросли» и будут расти дальше, то недостающая разница между нормативом и цифрой в проекте госбюджета стала еще больше. А значит, детище В. Гройсмана является «Бюджетом Роста недоплат» населению Украины, а не только «бюджетникам! Признаки «жульничества» кабминцев — налицо. По сути мы видим некоторое дэжавю начала 90-х, только тогда нам объясняли отсутствие денег в экономике, переходом от совка к капиталистическому раю, а сейчас куда мы переходим?

- «Мифологический Михо» - так называется выходящая в номере статья Антона Кравчика

Если присмотреться ко всему, что происходит вокруг Михеила Саакашвили, то станет очевидно, что это хорошо знакомый специалистам по изучению мифологии, миф о трикстере, который распространен у индейцев Северной Америке и многих других народов. – пишет Антон Кравчик - Трикстер— демонически-комический дублёр культурного героя, наделённый чертами плута, озорника.

И почему же наш автор увидел Саакашвилли именно таким?

- Автор является заместителем по науке директора Исследовательского Института развития демократии, основным родом деятельности которого является политический консалтинг, в рамках которого происходит моделирование политического процесса.

Грамотный пиаршик всегда строит и тестирует свои политические модели при помощи сказковедения. У Сталина этим занимался основоположник сравнительно-типологического метода в фольклористике профессор Владимир Яковлевич Пропп. У позднейших руководителей это был профессор Елеазар Моисеевич Мелетинский директор института Новейших гуманитарных исследований. Я все это рассказываю для того, чтобы пояснить, что направление очень серьезное, без применения которого не возможно провести смысловую избирательную кампанию.

Вкратце говоря, мифы народов мира очень похожи, что говорит о схожести мыслительного аппарата людей. Следовательно можно прогнозировать реакцию избирателей применяя те или иные культурные коды. Это и демонстрирует в занимательной форме статья Антона Кравчика.