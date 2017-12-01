Прощай русский, здравствуй слобожанский! ВИДЕО

В Оболонском суде города Киева произошел любопытный диалог судьи и свидетеля, который имеет все шансы попасть в учебники истории Украины. «Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом четыре давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться - слобожанским языком, как его некоторые называют русским», - сказал Арсен Аваков. На что судья ответил: это Ваше право, никто не ограничивает вас в Оболонском суде давать ответы на русском языке. Судья не понял всей гениальности хода мысли министра МВД, а решил, что тот просто незатейливо резвиться, все же помнят его многозначительное бе, бе, бе обращенное к Михеилу Саакашвили. Однако Арсен Аваков сам того не подозревая, разом разрешил языковую проблему в Украине.

Дело в том, что у правящей верхушки нет другого основания находится у власти, кроме как утверждать свою нерусскость, потому, что других заслуг у них просто нет. А тут еще другая проблема, большая часть страны говорит и думает по русски, да что греха таить, многие представители власти так и не выучили мову нации и числят себя русскоязычными бандеровцами. Что создает некий когнитивный диссонанс, согласитесь. А теперь выход найден! Можно переименоваться в слобожаноязычные бандеровцы и не выпадать из идеологического тренда!

А социальные сети то как воодушевились, больше никаких угрызений у совестливых граждан. Они, понимаешь, не спят, мучаются, что говорят на языке агрессора, а тут на тебе, счастье! Никакой ты не коллаборационист, и пособник врага, а просто все это время говорил на слобожанском языке!

Если серьезно, то все это следствие недальновидной стратегии заимствованной у германских нацистов: Один народ, один рейх, один фюрер. Не понимает наша доморощенная власть, что тоталитарные режимы это порождение индустриальной эпохи с ее концентрацией людей, машин, ресурсов. Кроме того тоталитаризм это крайне дорого, а сегодня время дешевых технологий, особенно в гуманитарной сфере. Строя в Украине нацистскую Германию у них не получится даже Северная Корея – кишка тонка. Тогда что же мы строим в нашей стране? На этот вопрос ответа нет!

Мы, к сожалению, бредем в потемках реальности, загнав себя в шоры предубежденности, страшась посмотреть в глаза действительности. Именно этим и объясняется путанная и противоречивая реакция Павла Климкина в ответ на замечания Венецианской комиссии по Закону об Образовании, где прямо указывается на дискриминацию русского языка. Климкин шизофренически гнусавит о какой-то шизофрении самоидентификации украинцев и использовании ими русского языка. Какой хотят, такой используют, министру иностранных дел, какое до этого дело? И кто ему вообще сказал, что он идеолог?

В нашем королевстве кривых зеркал «судебный прецедент», подаренный Аваковым открывает перспективы слобожанского языка, как второго государственного языка в Украине, что облегчит жизнь миллионам граждан нашей двуязычной страны, и заодно навсегда снимет языковой вопрос с повестки дня.

Филологи, правда, утверждают, что характерной чертой слобожанского диалекта является излишнее аканье, оканье и уканье и распространён, он, в том числе и в России в приграничных с Украиной областях, ну что ж, будем как-то привыкать.