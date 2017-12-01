Свершилось! На Шкодовую гору таки дали тепло!

Сегодня вечером, более чем через сутки после того, как была запущена котельная НПЗ, в дома жителей Шкодовой горы начало поступать тепло.

Напомним, что после того, как накануне утром был наконец подписан договор между Фондом Госимущества и КП «Теплоснабжение города Одессы» была запущена котельная НПЗ, коммунальщики обещали, что тепло поступит потребителям уже вечером. Однако на практике этого долгожданного теплого мига им пришлось ждать еще более суток.

Напомним, что для решения сугубо юридических вопросов Фонду Госимущества потребовалось более двух месяцев. И это несмотря на два(!) прямых указания вице-премьера Геннадия Зубко!