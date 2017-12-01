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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сергея Стерненко вновь отправили под арест. Правда, на сей раз, домашний. Зато -круглосуточный

Категория: Новости


Сергея Стерненко вновь отправили под арест. Правда, на сей раз, домашний. Зато -круглосуточный

После многочасовых слушаний Приморский суд оправил известного «национал-активиста» Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение вынес судья Николай Тонконоженко. Тот самый, которого так старался «отвести» сам Сергей Стерненко и его адвокат.,

Отметим, что отправленный под «собственный замок» Сергей Стерненко не только пообещал обжаловать это решение, но и пригрозил написать в высший совет юстиции привлечь к ответственности вынесшего это решение судью.

Более того, по этого убеждению  решение отправить его под домашний арест «…позорит имя Украины!»

Напомним, что на сей раз Сергей Стерненко обвиняется в причастности к торговле наркотиками, что сам обвиняемый категорически отрицает.

 



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